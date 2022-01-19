 Глава СК России поручил разобраться с делом о затравленной в школе девочке из Казани
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Глава СК России поручил разобраться с делом о затравленной в школе девочке из Казани

Матери девочки пришлось привлечь внимание Бастрыкина, чтобы дело сдвинулось с места.

Город
19 января 2022  08:50
Автор:
Ольга Ильина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому разобраться детально и доложить об уголовном деле о затравленной девочке в одной из казанских школ. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

История началась с момента, когда мать казанской ученицы узнала, что в учреждении цены на рабочие тетради завышены. После этого дочь начали травить, из-за чего девочку пришлось перевести в другую школу, а позже у нее обнаружилось неврологическое заболевание.

Женщина пыталась обратиться в правоохранительные органы, чтобы они объективно провели расследование этого дела, однако попытки были безуспешны. Поэтому она приняла решение обратиться к Александру Бастрыкину.

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