Глава СК России потребовал доклад по делу о смерти беременной в Арске

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Республика
21 марта 2025  22:21

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с гибелью 28-летней беременной женщины в городе Арске. Соответствующее поручение направлено руководителю следственного управления СК по Татарстану Валерию Липскому.

Поводом для вмешательства стало обращение матери погибшей, опубликованное в официальной группе приемной главы СК России в социальной сети «ВКонтакте». Женщина выразила несогласие с ходом расследования, указав на возможный криминальный характер смерти своей дочери и недостаточную полноту проводимых следственных действий.

Исполнение поручения Бастрыкина взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета.

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Глава СК России потребовал доклад по делу о смерти беременной в Арске
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