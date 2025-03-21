Глава СК России потребовал доклад по делу о смерти беременной в Арске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с гибелью 28-летней беременной женщины в городе Арске. Соответствующее поручение направлено руководителю следственного управления СК по Татарстану Валерию Липскому.

Поводом для вмешательства стало обращение матери погибшей, опубликованное в официальной группе приемной главы СК России в социальной сети «ВКонтакте». Женщина выразила несогласие с ходом расследования, указав на возможный криминальный характер смерти своей дочери и недостаточную полноту проводимых следственных действий.

Исполнение поручения Бастрыкина взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета.