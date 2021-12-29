Бастрыкин подарил конструктор Lego пострадавшему ученику казанской гимназии №175

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин исполнил мечту пострадавшего при нападении на гимназию №175 Арслана Шагапова, вручив ему конструктор Lego. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Арслан сильно пострадал во время нападения, из-за чего он до сих пор проходит лечение в детской клинической больнице им. Пирогова в Москве. Сотрудники СК вручили новогодний подарок не только ему, но и его соседу по палате Данису, с которым Арслан очень подружился.

Напомним, во время трагедии в гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, 24 человека пострадали.