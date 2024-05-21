Глава СК России заинтересовался делом из Казани об избиении мальчика в ЖК «Салават Купере»

В Казани подростки избили пятиклассника во дворе жилого комплекса «Салават Купере». В качестве орудия преступления они использовали палки. Пострадавший ученик 5 класса получил травмы.

Оказалось, что несовершеннолетние уже неоднократно совершали противоправные действия.

Следственными органами организована проверка по данному факту. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан доложить о ходе проверочных мероприятий и мерах профилактического характера.