Глава СКР взял на контроль расследование нападения 11-летней девочки в РТ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал срочный доклад о ходе расследования резонансного преступления в Мензелинске, где 11-летняя девочка напала с ножом на членов своей семьи.

Трагедия произошла 2 августа – по предварительным данным, поводом для нападения стало замечание о времени, проведенном за компьютерной игрой. В результате инцидента погиб мальчик, бабушка ребенка находится в тяжелом состоянии.

Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего и покушении на жизнь двух лиц. И.о. руководителя регионального СУ СКР Султанову поручено лично доложить Бастрыкину о ходе процессуальных мероприятий.