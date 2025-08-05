Глава СКР взял на контроль расследование нападения 11-летней девочки в РТ

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Республика
5 августа 2025  10:25

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал срочный доклад о ходе расследования резонансного преступления в Мензелинске, где 11-летняя девочка напала с ножом на членов своей семьи.

Трагедия произошла 2 августа – по предварительным данным, поводом для нападения стало замечание о времени, проведенном за компьютерной игрой. В результате инцидента погиб мальчик, бабушка ребенка находится в тяжелом состоянии.

Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего и покушении на жизнь двух лиц. И.о. руководителя регионального СУ СКР Султанову поручено лично доложить Бастрыкину о ходе процессуальных мероприятий.

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