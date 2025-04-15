Глава Следкома взял на контроль дело о гибели ребенка в Набережных Челнах

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Республика
15 апреля 2025  14:13

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах смерти пятилетней девочки в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Трагедия произошла 9 апреля после резкого ухудшения состояния ребенка, находившегося на лечении в КДМЦ. Медики боролись за ее жизнь, но спасти девочку не удалось. 

СК по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Бастрыкин поручил руководителю татарстанского следственного управления Валерию Липскому предоставить отчет о ходе расследования.

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