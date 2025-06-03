Глава Татарстана проинспектировал казанские стройки и пообщался с горожанами

В ходе рабочего объезда строящихся объектов Казани Рустам Минниханов первым делом посетил пешеходную улицу Баумана. Лидер республики лично проверил ход реконструкции, а затем неформально пообщался с казанцами, охотно позируя для совместных фотографий.

«Давно не приходилось здесь гулять», — признался Минниханов во время осмотра, о чем сообщила его пресс-секретарь Лилия Галимова в официальном телеграм-канале.

Визит главы региона на главную пешеходную артерию города стал частью масштабной проверки реализации ключевых строительных проектов столицы Татарстана. Особое внимание уделяется качеству и срокам выполнения работ, которые должны соответствовать высоким стандартам благоустройства общественных пространств.