Глава Татарстана проверил ход реставрации Храма-памятника на Казанке

В преддверии завершения масштабной реставрации Рустам Минниханов лично проинспектировал работы в Храме-памятнике павшим воинам — уникальном объекте культурного наследия федерального значения.
Как сообщила пресс-служба главы республики, на сегодня полностью выполнены:
- Укрепление береговой линии со шпунтовым ограждением
- Гидроизоляционные работы в цокольной части
- Восстановление исторической кирпичной кладки
- Установка венчающего креста
«Сейчас завершаем внутреннюю отделку, воссоздаем исторические входные группы и лепной декор», — отметили реставраторы в ходе осмотра. Особое внимание уделяется облицовке фасада натуральным камнем и восстановлению причальной лестницы.
«К 29 августа — престольному празднику — все работы будут завершены», — заверили подрядчики. Глава республики подчеркнул важность сохранения этого символа памяти для будущих поколений.