Глава Татарстана проверил ход реставрации Храма-памятника на Казанке

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Город
15 июля 2025  14:22

В преддверии завершения масштабной реставрации Рустам Минниханов лично проинспектировал работы в Храме-памятнике павшим воинам — уникальном объекте культурного наследия федерального значения.

Как сообщила пресс-служба главы республики, на сегодня полностью выполнены:

  • Укрепление береговой линии со шпунтовым ограждением
  • Гидроизоляционные работы в цокольной части
  • Восстановление исторической кирпичной кладки
  • Установка венчающего креста

«Сейчас завершаем внутреннюю отделку, воссоздаем исторические входные группы и лепной декор», — отметили реставраторы в ходе осмотра. Особое внимание уделяется облицовке фасада натуральным камнем и восстановлению причальной лестницы.

«К 29 августа — престольному празднику — все работы будут завершены», — заверили подрядчики. Глава республики подчеркнул важность сохранения этого символа памяти для будущих поколений.

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