Глава Татарстана проверил ход реставрации Храма-памятника на Казанке

В преддверии завершения масштабной реставрации Рустам Минниханов лично проинспектировал работы в Храме-памятнике павшим воинам — уникальном объекте культурного наследия федерального значения.

Как сообщила пресс-служба главы республики, на сегодня полностью выполнены:

Укрепление береговой линии со шпунтовым ограждением

Гидроизоляционные работы в цокольной части

Восстановление исторической кирпичной кладки

Установка венчающего креста

«Сейчас завершаем внутреннюю отделку, воссоздаем исторические входные группы и лепной декор», — отметили реставраторы в ходе осмотра. Особое внимание уделяется облицовке фасада натуральным камнем и восстановлению причальной лестницы.

«К 29 августа — престольному празднику — все работы будут завершены», — заверили подрядчики. Глава республики подчеркнул важность сохранения этого символа памяти для будущих поколений.