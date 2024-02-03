Глава татарстанского ГИБДД рассказал о новом БПЛА, поступившем к ним на службу

Он будет использоваться личным составом для обнаружения нарушений ПДД. В частности, выездов на “встречку”.

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Республика
3 февраля 2024  08:43
Автор:
Дмитрий Смирнов

Главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов в ходе прямого эфира «Татарстан Онлайн» раскрыл, что дроны уже ранее использовались в республике для борьбы с нарушителями. 

Упоминаемый им беспилотник был представлен на международном форуме Kazan Digital Week. Это обновленная модель, которая имеет следующие преимущества: она способна работать при низких температурах и проводить в воздухе целые сутки. Данные, полученные дроном, передаются наземному экипажу ГИБДД, который производит остановку нарушителя.
«Он будет нужен исключительно для того, чтобы исключить выезд на встречную полосу движения. Он будет производить патрулирование трасс с воздуха. Конечно, мы не будем запускать его откуда-то из-за кустов – в местах работы беспилотника будет установлен специальный знак», – заявил начальник ГИБДД РТ.

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