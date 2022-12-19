 Глава «Татэнерго»: ТГК-16 покупать не планируем
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Глава «Татэнерго»: ТГК-16 покупать не планируем

Энергокомпания на данный момент занимается модернизацией своих электростанций.

Республика
19 декабря 2022  10:22
Автор:
Ольга Ильина

«Татэнерго» не ведет переговоров с СИБУРом о покупке активов ТГК-16. Об этом «Татар-информу» сообщил гендиректор энергокомпании Раузил Хазиев.

«…мы не готовы сегодня купить эти составы оборудования, нет таких возможностей. (И тут) желание мало что значит. И переговоров об этом не ведем. Мы с такой инициативой на СИБУР точно не выходили», - заявил изданию Хазиев.

Он добавил, что на сегодняшний день «Татэнерго» занимается модернизацией своих электростанций. «В другие активы не лезем, не мечтаем и не собираемся», - подчеркнул гендиректор компании.

Напомним, СИБУР планирует продать энергокомпанию ТГК-16, которую он консолидировал в прошлом году вместе с другими крупными активами татарстанского холдинга ТАИФ.

Ранее «КВ» сообщали, что энергетическое предприятие ТГК-16 станет центром компетенций энергетики для всех предприятий СИБУРа. Изменения позволят развивать компетенции не только сотрудников самой ТГК-16, но и тиражировать лучшие практики, накопленные предприятием за годы работы в области энергетики, отметили в СИБУРе.

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Глава «Татэнерго»: ТГК-16 покупать не планируем