Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов: Мы общаемся с каждой семьей

Татарстанцы активно участвуют в сборе гуманитарной помощи на нужды СВО. Подробнее об этом рассказал в эфире телемарафона «Вступай в армию Победы», который проводится ТК «ТНВ», глава Тетюшского муниципального района Рамис Сафиуллов.

«Первые 44 тонны гуманитарного груза мы отправили еще в 2022 году. На сегодняшний день было отправлено уже более тысячи тонн на сумму свыше 500 млн рублей. Я и сам уже со счету сбился, сколько раз ездил в зону СВО. Сперва возили продукты питания, термобелье и прочее. Теперь отправляем спецтехнику, квадрокоптеры и обмундирование», - рассказал он.

В Тетюшском районе не забывают и о семьях бойцов СВО.

«Мы общаемся с каждой семьей, узнаем об их нуждах. Кому дрова нужны, кого-то отвезти нужно куда-нибудь. Договариваемся по каждому вопросу. Это, не считая бюджетных мер поддержки. Это ежедневная и ежечасная работа», - подчеркнул глава Тетюшского района.