Глава «Водоканала» РТ: тарифы должны быть в 4,5 раза выше

В прошлом году Казань встала в сплошных коммунальных авариях – в среднем за день приходилось ликвидировать их в количестве 8 штук. Всего за 2023 год – свыше 2,7 тысяч аварий на «Водоканале».

В Казани сети водоснабжения начали строить в 1873 году и до сих пор работы непочатый край. 2 тысячи км сетей имеют серьёзный износ. Руководитель «Водоканала» Андрей Егоров признался, что «запас прочности исчерпан». Замена или хотя бы поддержание порядка требует больших вложений.

«Потребность ремонта сетей водоснабжения и водоотведения оценивается в 53 млрд рублей, а с учетом модернизации насосных станций, водозаборов, зданий и сооружений сумма превышает 127 млрд рублей», — сказал он на совещании с Рустамом Миннихановым.

Чтобы покрыть расходы, недостаточно тех программ, что уже есть. Сегодня казанцы платят 27 рублей за кубометр воды и 33 рубля за на водоотведение. Но при таких раскладах придётся в 4,5 раза повысить тарифы, посетовал Егоров.

«Каждый год отсрочки чреват нарушением нормального ритма жизни. Берегите воду — она бесценна», – заключил руководитель.

Минниханов признался, что Татарстану нужно изыскать допфинансирование. Власти уже работают над новой программой. Пока мэру города глава республики поручил все возможные доходы отправлять на эти цели.