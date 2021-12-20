 Главная елка в Казани у Центра семьи «Казан» зажжется 24 декабря
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Главная елка в Казани у Центра семьи «Казан» зажжется 24 декабря

В программе запланированы праздничные мероприятия и концерт.

Город
20 декабря 2021  10:47

Главная казанская елка у Центра семьи «Казан» зажжется 24 декабря. Об этом сообщает мэрия Казани.

Праздничные мероприятия начнутся в 17:00, для гостей будут организованы концерт и народные гуляния.

В городе начали вести активную подготовку к новогодним праздникам, с сегодняшнего дня и до конца январских каникул пройдут более 160 мероприятий.

Елочные городки будут организованы во всех районах столицы Татарстана.

Кроме этого, в новогоднюю ночь на катке в парке «Черное озеро» будет организована праздничная концертная программа и трансляция новогодних обращений президентов России и Республики Татарстан. Арендовать коньки в новогоднюю ночь можно будет до 2:00, а сама программа будет идти до 3:00.

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