Главная казанская елка у центра семьи «Казан» откроется после 20 декабря

Как сообщил председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов, в городе завершаются работы по инсталляции новогодней иллюминации.

Так, главная городская елка у центра семьи «Казан» будет открыта после 20 декабря, когда будут проведены все монтажные работы.

Всего в Казани к праздникам будут украшены 17 скверов и парков. В настающий момент уже смонтированы арки на улицах Баумана и Кремлевской, а также в парке «Черное озеро» и на площади Свободы. Помимо них город украсят снежинками и цифрами наступающего года «2025», а также различными световыми конструкциями.