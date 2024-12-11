Главное новогоднее дерево России отправили в Кремль

Главное новогоднее дерево России было отправлено в Кремль из подмосковного Можайска. Это 90-летняя ель высотой 25 метров с размахом веток всего в 8 метров, которая украсит Соборную площадь.

В ноябре этого года дерево, растущее у деревни Знаменка, было выбрано в качестве главной новогодней елки страны. Пресс-служба Управления делами президента РФ сообщила, что для выбора идеального дерева комиссия проехала более 3000 км. Более 25 кандидатов боролись за звание главного праздничного дерева, но в конечном итоге специалисты остановили свой выбор на этой красавице.

У ели идеально пропорциональная пирамидальная форма, насыщенный цвет хвои и толстые ветки, что сделало ее подходящей для транспортировки. Стандартами отбора стали высота, возраст, диаметр ствола и размах нижних ветвей, а также отсутствие дефектов. Кроме того, ель должна была расти в доступном для техники месте. Отбор проводили представители Управления делами президента, правительства Московской области и комитета лесного хозяйства.

Стоит отметить, что в 2023 году главной новогодней елкой России стала ель из деревни Новопареево городского округа Щелково, которая была на 6 лет моложе текущего символа праздника и также отличалась внушительными размерами — 25 метров в высоту, 60 см в диаметре ствола и размахом веток в 10 метров.