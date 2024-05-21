Главную журналистскую премию Татарстана «Хрустальное перо» получила газеты «Ватаным Татарстан»

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Республика
21 мая 2024  17:57
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани огласили результаты XXVII Республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо».

Гран-при 2024 года взял Риман Гилемханов, который трудится на благо газеты «Ватаным Татарстан». Награду ему вручила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Автор проектов «ТАТМЕДИА» Равиль Мукменов одержал победу в номинации «Лучший в профессии». Награду он получил из рук Героя России Расима Баксикова.

«Хрустальное перо» — это ежегодное мероприятие, направленное на поощрение и признание лучших журналистских работ региона. Организованный Союзом журналистов Татарстана, этот конкурс имеет богатую историю и является престижным событием в медийной среде республики. 

Он включает несколько номинаций, охватывающих различные жанры и типы журналистики. «Хрустальное перо» — важный этап в развитии медийного сообщества Татарстана.

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