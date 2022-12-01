Главный архитектор Челнов раскрыла детали новогоднего оформления

Главный архитектор Набережных Челнов Малика Шамсиева рассказала, как украсят город к новогодним праздникам. Об этом она сообщила во время пресс-конференции.

В автограде уже начали украшать проспекты. В 2022 году будут поддержаны традиции прошлого года, но с добавлением новых элементов, отметила спикер.

К примеру, яблоневые деревья на проспекте Мира украшаются гирляндами, по обеим сторонам смонтировали 750 световых консолей.

На проспекте Мусы Джалиля вблизи скульптуры Родина-мать и на пересечении улиц Хасана Туфана и проспекта Сююмбике установят украшения в виде хрустальных бутонов тюльпана. На пересечении проспектов Дружбы Народовов и Сююмбике появится световая диадема.

Площадь Азатлык украсят символом года, кроликом. Также праздничное оформление появится у катка, а главная елка будет дополнена гирляндами для эффекта светового купола.

Мосты Челнов украсят световыми консолями, добавила архитектор.