 Главный архитектор Челнов раскрыла детали новогоднего оформления
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Главный архитектор Челнов раскрыла детали новогоднего оформления

Яблоневые деревья на проспекте Мира украшаются гирляндами.

Республика
1 декабря 2022  15:32
Автор:
Роза Габитова

Главный архитектор Набережных Челнов Малика Шамсиева рассказала, как украсят город к новогодним праздникам. Об этом она сообщила во время пресс-конференции. 

В автограде уже начали украшать проспекты. В 2022 году будут поддержаны традиции прошлого года, но с добавлением новых элементов, отметила спикер. 

К примеру, яблоневые деревья на проспекте Мира украшаются гирляндами, по обеим сторонам смонтировали 750 световых консолей. 

На проспекте Мусы Джалиля вблизи скульптуры Родина-мать и на пересечении улиц Хасана Туфана и проспекта Сююмбике установят украшения в виде хрустальных бутонов тюльпана. На пересечении проспектов Дружбы Народовов и Сююмбике появится световая диадема.

Площадь Азатлык украсят символом года, кроликом. Также праздничное оформление появится у катка, а главная елка будет дополнена гирляндами для эффекта светового купола. 

Мосты Челнов украсят световыми консолями, добавила архитектор.

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