Главный автоинспектор Татарстана в прямом эфире расскажет о мерах безопасности на дорогах

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Республика
1 февраля 2024  16:18
Автор:
Виктория Осинина

Как меняется ситуация с безопасностью дорожного движения в условиях растущего трафика на дорогах в РТ? Какие районы республики считаются самыми аварийными, а какие — самыми безопасными для автомобилистов и пешеходов? Кто чаще всего нарушает ПДД, а какие водители — самые дисциплинированные? Об этом в прямом эфире онлайн расскажет начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Шарипов. Посмотреть прямой эфир можно будет 2 февраля в 10 часов утра в официальных сообществах.

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Главный автоинспектор Татарстана в прямом эфире расскажет о мерах безопасности на дорогах
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