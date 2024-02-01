Главный автоинспектор Татарстана в прямом эфире расскажет о мерах безопасности на дорогах

Как меняется ситуация с безопасностью дорожного движения в условиях растущего трафика на дорогах в РТ? Какие районы республики считаются самыми аварийными, а какие — самыми безопасными для автомобилистов и пешеходов? Кто чаще всего нарушает ПДД, а какие водители — самые дисциплинированные? Об этом в прямом эфире онлайн расскажет начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Шарипов. Посмотреть прямой эфир можно будет 2 февраля в 10 часов утра в официальных сообществах.