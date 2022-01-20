 Главный эпидемиолог РТ: Вакцинация детей от ковида будет делаться только с согласия родителей
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Главный эпидемиолог РТ: Вакцинация детей от ковида будет делаться только с согласия родителей

Дмитрий Лопушов отметил, что при проведении вакцинальной компании важно услышать мнение, как детей, так и родителей.

Город
20 января 2022  13:58
Автор:
Артур Казанцев

Вакцинация детского населения от коронавируса в Татарстане будет проводиться только с согласия родителей, однако при ее проведении важно будет услышать мнения детей тоже. Об этом во время пресс-конференции сказал главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Татарстана Дмитрий Лопушов.

«С учетом вакцинации детей от коронавирусной инфекции мы ориентируемся на мнение родителей. Соответственно, если ребенок согласен на вакцинацию, но родители против, то она делаться не будет. Нам нужно понимание двух сторон», — отметил спикер.

Лопушов подчеркнул, что в связи с приходом омикрон-штамма каких-то дополнительных ограничений для детей в Татарстане вводить не планируется потому как эту группу населения сложнее контролировать.

Ранее главный эпидемиолог республики заявил, что детская вакцина от ковида должна поступить в Татарстан в ближайшее время.  

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