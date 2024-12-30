На саммите БРИКС, проходившем в Казани, был озвучен ключевой тезис 2024 года, согласно которому уходящий год стал временем для переосмысления международных отношений. Это мнение выразил заместитель генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко, ссылаясь на информацию РИА «Новости».

Яковенко подчеркнул, что «идеальная» система международных отношений должна быть адаптирована к современным требованиям. Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения на саммите, проходившем в столице Татарстана.

Он также отметил, что итоговая переоценка текущей ситуации определит новые горизонты для планирования международных отношений и параметры глобального управления вплоть до 2030 года. При этом многое будет зависеть от темпов смены поколений западных элит, формировавшихся на протяжении последних тридцати лет, заключил Яковенко.