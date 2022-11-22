 Главный тренер «Ак Барса» Знарок покинет клуб
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Главный тренер «Ак Барса» Знарок покинет клуб

Официально об уходе с должности объявят 23 ноября.

Спорт
22 ноября 2022  09:54
Автор:
Ольга Ильина

После возвращения ХК «Ак Барса» с выездного матча с казахстанским «Барысом» главный тренер казанского клуба Олег Знарок покинет свою должность. Официально об этом объявят 23 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс», ссылаясь на собственный источник.

Напомним, Знарок возглавил «Ак Барс» летом этого года. После 32 матчей в нынешнем чемпионате КХЛ казанский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 32 баллами.

Вчера, 21 ноября, в гостевом матче «Ак Барс» проиграл новосибирской «Сибири», проиграв пятый из шести последних матчей.

Ранее «КВ» сообщали, что Знарку накануне поставили условие – если «барсы» не начнут побеждать, то главного тренера уволят.

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