Главный тренер «Ак Барса» Знарок покинет клуб

После возвращения ХК «Ак Барса» с выездного матча с казахстанским «Барысом» главный тренер казанского клуба Олег Знарок покинет свою должность. Официально об этом объявят 23 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс», ссылаясь на собственный источник.

Напомним, Знарок возглавил «Ак Барс» летом этого года. После 32 матчей в нынешнем чемпионате КХЛ казанский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 32 баллами.

Вчера, 21 ноября, в гостевом матче «Ак Барс» проиграл новосибирской «Сибири», проиграв пятый из шести последних матчей.

Ранее «КВ» сообщали, что Знарку накануне поставили условие – если «барсы» не начнут побеждать, то главного тренера уволят.