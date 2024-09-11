Главный тренер «Рубина» заявил, что хотелось бы «освежить команду»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал информацию о возможном переходе в казанский клуб албанского форварда Марвина Чуни. Наставник казанцев не подтвердил, но и не опроверг слухи о трансфере, отметив, что «Рубин» всегда готов рассмотреть варианты усиления состава.

«Нужно освежить команду. Мы должны смотреть по нашим возможностям. Но не хочется заявлять тех, которые нам не помогут. Хочется качественных игроков», – цитирует Рахимова «Чемпионат».

После семи туров казанский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.