Главный тренер «Рубина» заявил, что хотелось бы «освежить команду»

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Спорт
11 сентября 2024  11:26
Автор:
Эндже Гарафиева

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал информацию о возможном переходе в казанский клуб албанского форварда Марвина Чуни. Наставник казанцев не подтвердил, но и не опроверг слухи о трансфере, отметив, что «Рубин» всегда готов рассмотреть варианты усиления состава.

«Нужно освежить команду. Мы должны смотреть по нашим возможностям. Но не хочется заявлять тех, которые нам не помогут. Хочется качественных игроков», – цитирует Рахимова «Чемпионат».

После семи туров казанский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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