 Главный тренер УНИКСа: после ковида тяжело быть в хорошей форме
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Главный тренер УНИКСа: после ковида тяжело быть в хорошей форме

Тренер казанцев перед игрой с ЦСКА считает, что не все игроки в оптимальном состоянии после болезни.

Спорт
27 января 2022  17:35
Автор:
Артур Казанцев

В преддверии игры с ЦСКА главный тренер УНИКСа Велимир Перасович сказал, что не все игроки казанской находятся в оптимальном состоянии после того, как перенесли коронавирус.

«Мы знаем, что после ковида тяжело находиться в оптимальном состоянии. К тому же, мы 15 дней практически не тренировались, поэтому сейчас команде нужно восстановиться, — сказал тренер. 

Он добавил, что в команде сейчас все готовы играть, однако у части баскетболистов есть разного рода повреждения. 

«У ЦСКА была неделя подготовки к матчу, поэтому они готовы сыграть с нами в лучшем состоянии. Это одна из самых сильных команд в России и Европы. Если такой соперник не мотивирует нас, тогда я не знаю, какой должен мотивировать», — говорит Перасович. 

Он добавил, что «армейцы» физически сильная команда, у них хорошая и длинная скамейка, в их игроки выдают потрясающие матчи. 

«Сейчас самое важное - это вернуть ту нашу игру, которую мы показывали до ковида», — сказал тренер. 

Напомним, что матч против ЦСКА пройдет 28 января в «Баскет-холле» в 19:00. Ранее же УНИКС на выезде проиграл свой матч мадридскому «Реалу» в Евролиге. 

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