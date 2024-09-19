Главой Тюлячинского района стал Айрат Фатхуллин

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Республика
19 сентября 2024  11:08
Автор:
Эндже Гарафиева

Айрат Фатхуллин избран главой Тюлячинского муниципального района. Предыдущий руководитель Назип Хазипов был избран депутатом Госсовета РТ седьмого созыва.

 Фото: © «Тюлячи-информ»

Сообщается, что до назначения на пост главы района Фатхуллин работал педагогом дополнительного образования и физкультуры, а с 2011 года занимал должность заместителя главы Тюлячинского района. Он родился в 1981 году в деревне Большая Меша Сабинского района. В 2002 году он окончил Казанский педагогический университет по специальности «преподаватель допризывной и физической подготовки». 

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