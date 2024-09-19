Главой Тюлячинского района стал Айрат Фатхуллин

Айрат Фатхуллин избран главой Тюлячинского муниципального района. Предыдущий руководитель Назип Хазипов был избран депутатом Госсовета РТ седьмого созыва.
Сообщается, что до назначения на пост главы района Фатхуллин работал педагогом дополнительного образования и физкультуры, а с 2011 года занимал должность заместителя главы Тюлячинского района. Он родился в 1981 году в деревне Большая Меша Сабинского района. В 2002 году он окончил Казанский педагогический университет по специальности «преподаватель допризывной и физической подготовки».