Главврач Челнов Ильгизар Бариев предложил отправить всех сотрудников предприятий на удаленку

Главный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев предложил отправить всех сотрудников предприятий удаленку. Об этом он сообщил на аппаратном совещании в мэрии.

«Наша задача – минимизировать те риски, с которыми могут столкнуться большие коллективы. Это касается всех предприятий», – рассказал он.

Особенно важным он считает изолировать людей старше 60 лет, так как именно они сильнее всех подвержены болезни.

По его словам, в связи с нынешней обстановкой по коронавирусу в городе больницы будут быстро заполняться заразившемся людьми, что приведет к серьезным проблемам.

Сейчас короновирус у большинства протекает в легкой форме, но это не повод успокаиваться и отпускать ситуацию, добавил он.

В ближайшие дни мэр Челнов проведет заседание оперштаба, на котором должны будут присутствовать представители всех отделений исполкома.