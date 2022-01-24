 Главврач Челнов Ильгизар Бариев предложил отправить всех сотрудников предприятий на удаленку
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Главврач Челнов Ильгизар Бариев предложил отправить всех сотрудников предприятий на удаленку

Он считает, что если не начать предпринимать какие-либо действия, то больницы в Челнах быстро наполнятся заболевшими.

Республика
24 января 2022  14:41
Автор:
Николай Лукоянов

Главный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев предложил отправить всех сотрудников предприятий удаленку. Об этом он сообщил на аппаратном совещании в мэрии.

«Наша задача – минимизировать те риски, с которыми могут столкнуться большие коллективы. Это касается всех предприятий», – рассказал он.

Особенно важным он считает изолировать людей старше 60 лет, так как именно они сильнее всех подвержены болезни. 

По его словам, в связи с нынешней обстановкой по коронавирусу в городе больницы будут быстро заполняться заразившемся людьми, что приведет к серьезным проблемам.

Сейчас короновирус у большинства протекает в легкой форме, но это не повод успокаиваться и отпускать ситуацию, добавил он.

В ближайшие дни мэр Челнов проведет заседание оперштаба, на котором должны будут присутствовать представители всех отделений исполкома.

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