Главврач РКБ Татарстана Рафаэль Шавалиев переходит в Минздрав России

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Республика
17 апреля 2025  10:33

Рафаэль Шавалиев, возглавлявший Республиканскую клиническую больницу Татарстана с 2018 года, назначен на должность в департамент Минздрава РФ. Его карьера началась в 1997 году в хирургии, затем он специализировался на онкологии, работал в системе здравоохранения РТ, включая руководство Детской республиканской больницей и Госпиталем для ветеранов.

Преемник на посту главврача РКБ будет объявлен позднее. Назначение Шавалиева связано с расширением его профессиональной деятельности на федеральном уровне.

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