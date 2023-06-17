Главы Госсовета РТ, Роспотребнадзора республики и директор «БДД» могут стать академиками

В Татарстане кандидатами в действительные члены Академии наук республики зарегистрированы председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, глава Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов. Об этом сообщили в пресс-службе Академии.

Мухаметшин, будучи доктором политических наук, зарекомендовал себя в отделении социально-экономических наук по специальности «политология».

Рифкат Минниханов выдвинул свою кандидатуру в отделении математики, механики и машиноведения Академии наук Татарстана.

Глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина, доктор медицинских наук, выдвинута членом Академии в отделении сельскохозяйственных наук.

Кандидатам предстоит пройти две проверки — со стороны членов отделений, от которых выдвинулись претенденты и на общем собрании Академии наук, дату которого назначат в ближайшее время.