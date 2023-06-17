 Главы Госсовета РТ, Роспотребнадзора республики и директор «БДД» могут стать академиками
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Главы Госсовета РТ, Роспотребнадзора республики и директор «БДД» могут стать академиками

Претендентам предстоит пройти два этапа.

Республика
17 июня 2023  13:58
Автор:
Валерий Саидов

В Татарстане кандидатами в действительные члены Академии наук республики зарегистрированы председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, глава Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов. Об этом сообщили в пресс-службе Академии.

Мухаметшин, будучи доктором политических наук, зарекомендовал себя в отделении социально-экономических наук по специальности «политология».

Рифкат Минниханов выдвинул свою кандидатуру в отделении математики, механики и машиноведения Академии наук Татарстана.

Глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина, доктор медицинских наук, выдвинута членом Академии в отделении сельскохозяйственных наук. 

Кандидатам предстоит пройти две проверки — со стороны членов отделений, от которых выдвинулись претенденты и на общем собрании Академии наук, дату которого назначат в ближайшее время.

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