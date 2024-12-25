Год семьи завершается, поддержка традиционных ценностей будет продолжаться

Разводов меньше, многодетных семей больше

- Сегодня мы подводим предварительные итоги Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Семья всегда была основой государства, основой нашей страны. Год заканчивается, но работа, направленная на поддержку семей и популяризацию семейных ценностей, будет продолжена. Особое внимание уделяется и будет уделяться семьям участников СВО. Межведомственная группа оперативно реагирует на все их запросы и помогает в решении проблем, - подчеркнула заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, открывая пресс-конференцию.

Начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова сообщила, что в Год семьи в Татарстане браки заключили более 22 тысяч пар. За последние пять лет наша республика является лидером в ПФО по числу зарегистрированных семейных союзов на тысячу человек населения.

За 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 12 тысяч разводов. Это на 7,4% меньше, чем было в прошлом году. Разводятся в основном пары, прожившие вместе более 10 лет.

За 11 месяцев в Татарстане родились 32359 малышей: 15,4 тысячи девочек (48% от общего числа новорожденных) и 16,8 тысячи мальчиков - 52%.

В этом году на свет появились 280 двойняшек и одна тройня. Кстати, за последние 12 лет количество многодетных семей в Татарстане выросло в 2,3 раза - с 24,4 тысячи до 55,7 тысячи.

Роль папы в воспитании детей надо повышать

- Каждый день уходящего года был насыщен многими событиями. В городах и районах Татарстана прошло более 1,4 тысячи разных мероприятий в разных форматах, посвященных Году семьи. Самыми масштабными из них стали «Большие семейные выходные» и проект «Семейная осень». Общее число их участников составило более 50 тысяч семей. В Год семьи большое внимание уделялось повышению значимости роли отцов в воспитании детей. Республиканская организация «Союз отцов» провела конкурс «Папа+Я», в финале которого участвовали 150 отцов со всех районов республики, - рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. - Радостно, что к мероприятиям Года семьи активно подключились предприятия и организации Татарстана, которые внедряют у себя корпоративный демографический стандарт. В рамках этой программы, исходя из своих возможностей, предприятия оказывают поддержку семьям - это выплаты к свадьбе, при рождении ребенка, при подготовке ребенка к школе или выпускным экзаменам. В этом году в Татарстане прошел республиканский конкурс «Лучшая корпоративная практика работодателей по поддержке семейных ценностей». Конкурс проходил впервые, и в нем приняли участие 48 организаций.

Первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина напомнила, что весной состоялся первый форум молодых семей «Республиканский семейный диалог», в котором приняли участие семьи из всех муниципальных районов Татарстана. Была запущена программа «Семейный код» - передвижная фотовыставка о традиционных семейных ценностях.

В 2025 году планируется провести Всероссийский фестиваль молодых семей. Разрабатывается и внедряется комплексная программа, направленная на развитие межличностных коммуникаций и знакомств среди молодежи. Как показали социологические исследования, отдельного внимания заслуживает проблема одиночества. Ее выделили все участники опросов, в том числе состоящие в браке. Кроме того, гранты на проведение свадьбы в национальном стиле, автобусный тур «Курс на здоровье» по муниципальным образованиям Республики Татарстан, 10 проектных сессий для молодежи «Люби. Созидай. Вдохновляй» - это далеко не полный список проектов, которые реализует Министерство по делам молодежи РТ.

Отговорить от аборта - подарить жизнь

Первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев обратил внимание на проблему рождаемости. Рождаемость сокращается. Но есть и позитивная тенденция - за последние 20 лет произошло радикальное снижение числа смертей младенцев - в 4 раза. При этом главная причина смертности среди детей - не различные заболевания, а несчастные случаи. 32,6% всех случаев - это гибель в ДТП, смерть от утопления (15%) и гибель в результате падения (11,6%).

Большая работа проводится с беременными женщинами, решившимися на аборт. Специалисты Республиканского центра кризисной беременности помогают многим женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, сохранить беременность. За 11 месяцев 2024 года 56,5% женщин, обратившихся в центр, отказались от прерывания беременности, они решили родить и стать мамами.

Управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин рассказал о мерах поддержки, оказываемых семьям с детьми.

- Уже 17 лет материнский капитал - центральная мера национального проекта «Демография». На сегодняшний день в Татарстане более 400 тысяч семей с сертификатами на материнский капитал. В 2024 году размер материнского капитала составляет 630,4 тысячи рублей на первого ребенка. При рождении второго семья получает доплату в размере 202643,96 рубля. Если до появления второго или любого следующего ребенка права на материнский капитал не было, семья имеет право на сумму 833024,74 рубля при рождении второго ребенка. По инициативе Президента страны Владимира Путина программа материнского капитала продлена до 2030 года.