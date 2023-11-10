Годовой план по сдаче соципотечного жилья в РТ завершен на 91%

На сегодняшний день в республике введено в эксплуатацию 36 домов на 2647 квартир. Об этом сообщили в Госжилфонде при Раисе РТ.

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Республика
10 ноября 2023  15:30
Автор:
Владислав Косолапкин

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» были улучшены жилищные условия для работников бюджетной сферы, предприятий, инвестирующих в программу соципотеки, врачей-грантополучателей, молодых и многодетных семей, а также детей-сирот. Госжилфонд реализует программы, которые позволяют татарстанцам приобрести по льготной цене благоустроенное жилье в чистовой отделке.

Инициатива нацпроекта была запущена в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов отмечал, что важно предоставить возможность людям создать своё уютное жилище в начале их жизненного пути при формировании семьи.

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