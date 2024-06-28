Google Translate заговорил на 110 новых языках, включая народы Поволжья

Google значительно расширил языковые возможности своего онлайн-переводчика, добавив поддержку 110 новых языков. Среди них как распространенные языки, так и языки малочисленных народов, включая 13 языков народов России. Новые языки станут доступны в течение ближайших дней.

К слову, перевод на татарский язык добавлен в систему еще в 2016 году.

Как сообщает компания Google, новые языки представляют более 614 миллионов носителей по всему миру. Около четверти из них – это африканские языки, что является самым большим расширением базы африканских языков на сегодняшний день.

«Обучить» систему удалось благодаря крупной языковой модели на основе искусственного интеллекта PaLM. Эта модель особенно хорошо справляется с переводом близких друг к другу языков.

В базу переводчика были добавлены следующие языки народов России: аварский, башкирский, бурятский, чеченский, чувашский, осетинский, удмуртский, чукотский, тувинский, якутский, крымскотатарский, коми и луговомарийский.