Гориллы из казанского зооботсада отметили международный праздник

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Город
24 сентября 2024  13:10
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанский зооботсад присоединился к празднованию Международного дня горилл. Сотрудники зоопарка не оставили без внимания своих подопечных приматов – самцов равнинных горилл Нгуву и Квабена, организовав для них праздничный обед.

«В этом месяце мы поздравили даже самых маленьких обитателей зооботсада, поэтому не поздравить самцов равнинных горилл Нгуву и Квабена было бы просто преступлением. И вновь перед киперами встала задача, как обогатить среду и чем же в этот раз удивить двух озорных непосед», – написали специалисты зооботсада.

 Фото: © Казанский зооботсад

Но вместо традиционного праздничного торта киперы предложили гориллам проявить смекалку и ловкость, чтобы добраться до лакомства. Неочищенный арахис был подвешен на различной высоте, а любимые игрушки в форме труб наполнены сеном и свежими овощами.

Как отмечают сотрудники зоопарка, более ловким и быстрым в этот раз оказался Нгуву, который моментально освоил игрушки и добрался до угощения. Квабен же с присущей ему внимательностью и силой добыл спрятанный арахис, чем вызвал восторг у посетителей.

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