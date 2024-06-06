Горьковское шоссе частично перекроют из-за строительства транспортного узла

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Город
6 июня 2024  10:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Движение транспорта на участке Горьковского шоссе в Казани частично ограничено в связи со строительством транспортного узла. Как сообщили в комитете внешнего благоустройства города, до 30 августа движение будет перекрыто на пересечении Горьковского шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания.

Это ограничение связано с необходимостью проведения строительных работ по созданию нового транспортного узла, который должен улучшить дорожную ситуацию в этом районе города. Водителям рекомендуется учитывать ограничения движения и использовать альтернативные маршруты. О завершении строительных работ и снятии ограничений движения будет сообщено дополнительно.

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