Горьковское шоссе частично перекроют из-за строительства транспортного узла

Движение транспорта на участке Горьковского шоссе в Казани частично ограничено в связи со строительством транспортного узла. Как сообщили в комитете внешнего благоустройства города, до 30 августа движение будет перекрыто на пересечении Горьковского шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания.

Это ограничение связано с необходимостью проведения строительных работ по созданию нового транспортного узла, который должен улучшить дорожную ситуацию в этом районе города. Водителям рекомендуется учитывать ограничения движения и использовать альтернативные маршруты. О завершении строительных работ и снятии ограничений движения будет сообщено дополнительно.