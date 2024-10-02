Городская больница №16 в Казани готовится к открытию после капремонта

Капитальный ремонт стационара городской больницы №16 в Московском районе Казани близится к завершению. На сегодняшний день работы выполнены на 90%, сообщает управление здравоохранения по Казани Минздрава РТ.

В рамках капремонта, который стартовал в 2022 году, уже обновлены два корпуса стационара и операционный блок. Здесь полностью отремонтированы палаты и помещения общего пользования, установлена новая сантехника. Завершается отделка входной группы и фасада здания. В ближайшее время строители приступят к ремонту подвала.

Все обновленные помещения оснащены современной мебелью, техникой и медицинским оборудованием. В больнице установлены системы видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, обновлена пожарная сигнализация, заменены два из трех лифтов.

После завершения всех работ, которые планируется завершить в первом квартале 2024 года, в обновленном здании разместятся отделения гематологии и рентгеновской компьютерной томографии, а также аптечный пункт.