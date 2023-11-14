Горожане могут оценить 8 новых жемчужин Казани

В столице Татарстана активно развиваются общественные пространства, причем не только в центре, но и на окраинах.

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Газета «Казанские ведомости»
14 ноября 2023  10:50
Автор:
Дмитрий Смирнов

Восемь общественных пространств благоустраивали в этом году в нашем и без того красивом городе. Работы в шести из них проходили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом на очередном «деловом понедельнике» доложил заместитель главы исполкома Казани Игорь Куляжев. 

В саду Рыбака в Адмиралтейской слободе за год произошли заметные изменения. Корреспонденты «КВ» убедились в этом, посетив его в минувшем сентябре. Суть изменений - в возвращении облика этому месту, признанному историческим парком. В частности, здесь полностью восстановили в первозданном виде центральный фонтан со скульптурой рыбака. Также был проведен косметический ремонт скульптурной композиции «Бишбалта», посвященной жившим в слободе создателям кораблей для российского флота. Тут же появилась зона для танцев и кинопоказов, которые регулярно проходили здесь в далекие советские времена. Кроме того, в этой локации была изменена планировка территории для предотвращения подтопления тротуаров и детской площадки, а также установлены дополнительные скамейки. Вместо обветшавших спортивных площадок появились новый современный теннисный корт, площадка для баскетбола и волейбола, а также туалет. В саду Рыбака добавили озеленения - высажено 222 дерева, 2277 кустарников. Теперь здесь к Новому году появилась своя живая ель. 

Еще в мае в сквере перед железнодорожным вокзалом станции Казань-2 открыли стелу «Город трудовой доблести». Исторические фотографии там же иллюстрируют подвиг тружеников тыла и жителей Казани в годы Великой Отечественной войны. 

Изюминкой обновления общественных пространств в Казани назвал мэр города Ильсур Метшин создание велопешеходного маршрута по обеим сторонам Кремлевской дамбы. Это всего лишь фрагмент большого проекта «Стратегия развития Казанки», который включает создание 42-километрового веломаршрута «От Голубых озер до Волги». Пока его длина 1,9 км, обустроена пешеходная часть. На протяжении всего маршрута есть освещение, 13 площадок для отдыха со скамейками, урнами и велопарковками, смонтирована система автополива. 

Куляжев рассказал, что в Старо-Татарской слободе уже завершена реконструкция Юнусовской площади. Здесь тоже в согласии с историей города восстановили четыре сада - Печали (его обустроили еще в прошлом году), Любви, Майдана и Танца. 

В рамках реализации экопроекта «Зеркала Татарстана» завершена первая очередь благоустройства территории Большого Голубого озера. В этом году на базе существующей тропиночной сети были созданы маршруты для прогулок и лесотерапии. По пути следования есть навигация с картой маршрута, установлены скамейки для отдыха. На площадках для наблюдения размещены яркие арт-объекты. 

Появилось в городе еще одно красивое место - прибрежный парк вдоль Ноксы, который пролег от ЖК «Лето» через ЖК «Светлая долина» до ЖК «Весна» - общей площадью 16,3 га. 

В рамках реконструкции здесь заменен один пешеходный мост через реку Ноксу, появились три дополнительных. По просьбам жителей при пересечении Мамадышского тракта устроены лестничный спуск со стороны ЖК «Светлая долина» и пандус со стороны ЖК «Весна», появился благоустроенный проход под автомобильным мостом. На границе с парком у ЖК «Весна» этой осенью открылся центр уличного гандбола и баскетбола, построенный частными инвесторами, сообщил замглавы исполкома. 

Еще весной началась реконструкция входной группы Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Сейчас работы на объекте площадью 1,1 га находятся на завершающей стадии. Здесь появится благоустроенная парадная зона перед монументом Неизвестному солдату и стелой павшим за советскую власть. Впервые эту территорию озеленили. Хотя это было непростой задачей: ведь под ней располагаются не плодородные земли, а подземная парковка. Но, несмотря на это, здесь высажены кустарники и пряно-ароматические травы, а также ели, липы, рябина, сирень и клен татарский. Остановка транспорта и подземный переход будут объединены в единый комплекс. Рядом обустроен новый велопешеходный маршрут до пересечения улиц Карла Маркса и Максима Горького. 

Еще один глобальный проект - строительство бульвара на улице Серова от мечети «Ярдэм» до улицы Восход - первоначально хотели завершить уже в этом году. Но обнаружилось, что это не так просто. Сначала требуется обновить здесь всю инфраструктуру. Это и было сделано: на территории будущего бульвара проложены инженерные сети и ливневая канализация, заменено покрытие. Все работы на объекте завершат только в следующем году. 
Ильсур Метшин на совещании отметил, что, к сожалению, не все намеченное удалось воплотить в жизнь. Однако все начатые в этом году объекты доведут до конца в следующем. А обновление входной группы парка Горького надеются завершить до конца этого года.

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