Горожане собрали 360 кг мусора во время сплава по Казанке

На прошлых выходных добровольцы провели большую уборку на реке Казанке. 54 активных жителя Казани целых 8 часов очищали берега и саму реку от пластика, стекла, металла и даже кусков строительного пеноблока. Вместе они собрали целых 360 килограммов мусора. Об этом сообщили в телеграм-канале природного заказника «Голубые озера».

Уборка прошла в очень красивом и важном месте – на участке реки и берегах рядом с природным заказником «Голубые озера», от поселка Урманче до Хрустального водопада. Люди передвигались на лодках, совмещая сплав по реке с заботой о природе.

Организовали этот полезный экосплав команда проекта «Стратегия развития Казанки», Институт развития городов Татарстана, дирекция казанских парков и компания «Корвет».