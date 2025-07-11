Горожане собрали 360 кг мусора во время сплава по Казанке

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Город
11 июля 2025  14:19
Автор:
Елизавета Черкина

На прошлых выходных добровольцы провели большую уборку на реке Казанке. 54 активных жителя Казани целых 8 часов очищали берега и саму реку от пластика, стекла, металла и даже кусков строительного пеноблока. Вместе они собрали целых 360 килограммов мусора. Об этом сообщили в телеграм-канале природного заказника «Голубые озера».

Уборка прошла в очень красивом и важном месте – на участке реки и берегах рядом с природным заказником «Голубые озера», от поселка Урманче до Хрустального водопада. Люди передвигались на лодках, совмещая сплав по реке с заботой о природе.

Организовали этот полезный экосплав команда проекта «Стратегия развития Казанки», Институт развития городов Татарстана, дирекция казанских парков и компания «Корвет». 

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