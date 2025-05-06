Горячая линия для ветеранов и участников СВО пройдет в Татарстане

7 мая в преддверии Дня Победы Росреестр и Роскадастр по Республике Татарстан проведут специальную горячую линию для ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и участников СВО.

С 10:00 до 12:00 специалисты ответят на вопросы о кадастровом учете, регистрации прав на недвижимость и расскажут о действующих льготах при получении государственных услуг.

Консультации доступны по телефону: (843) 255-25-71. Дополнительные контакты районных специалистов размещены на сайте Росреестра Татарстана в разделе «Обращения граждан» → «Горячие линии».