Горячая линия для ветеранов и участников СВО пройдет в Татарстане

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Республика
6 мая 2025  11:24

7 мая в преддверии Дня Победы Росреестр и Роскадастр по Республике Татарстан проведут специальную горячую линию для ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и участников СВО.

С 10:00 до 12:00 специалисты ответят на вопросы о кадастровом учете, регистрации прав на недвижимость и расскажут о действующих льготах при получении государственных услуг.

Консультации доступны по телефону: (843) 255-25-71. Дополнительные контакты районных специалистов размещены на сайте Росреестра Татарстана в разделе «Обращения граждан» → «Горячие линии».

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