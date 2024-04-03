Горячая линия психологической помощи заработала в Елабуге после атаки беспилотников

Глава Елабужского района Рустем Нуриев сообщил о том, что пострадавшие после атаки дронов могут при необходимости обратиться за бесплатной психологической помощью, консультацией и справочной информацией.

Горячая линия 8 (85557) 95071 работает с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00-13.00). Также есть телефон доверия 8-800-2000-122.

Из Елабужской ЦРБ выписали 6 из 14 человек, получивших ранения в ходе прилета двух БПЛА в общежитие «Алабуга-Политех», произошедшего 6 апреля. Остальные идут на поправку. Продолжается расследование.