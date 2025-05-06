Горячая линия Росреестра для ветеранов и участников СВО пройдет в Татарстане

7 мая с 10:00 до 12:00 Росреестр и Роскадастр Татарстана проведут специальную горячую линию для ветеранов ВОВ, приравненных лиц и участников СВО.

Эксперты ответят на вопросы о:

Постановке недвижимости на кадастровый учет

Регистрации прав собственности

Действующих льготах при оформлении недвижимости

Телефон горячей линии: (843) 255-25-71. Контакты районных специалистов доступны на сайте Росреестра РТ в разделе «Обращения граждан» → «Горячие линии».

Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.