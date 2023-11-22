Горячая линия «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» поможет семьям мобилизованных

Родные мобилизованных военнослужащих могут обратиться за адресной поддержкой в республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Впоследствии специалисты перенаправят обращения к муниципальным властям. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции руководитель движения Ринат Фазылов.

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Республика
22 ноября 2023  17:21
Автор:
Владислав Косолапкин

На сайте движения размещаются адресные заявки от командиров подразделений, где каждый может помочь бойцам спецоперации и увидеть, как реализуется поддержка. Руководитель движения отметил, что благодаря совместной работе с муниципальными образованиями и семьями военнослужащих удалось сформировать социальные портреты, что значительно облегчило работу с адресной поддержкой.

Представители движения имеют полную информацию об оказанной помощи семьям и их дальнейших потребностях. Также Ринат Фазылов отметил, что все обращения нашли отражение в уникальном информационном ресурсе республики «ЗАБОТА О СВОИХ», где можно получить ответы на любые вопросы о мерах защиты и поддержки участников СВО и их семей.

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Горячая линия «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» поможет семьям мобилизованных
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