Горздрав Казани возглавил Владимир Филатов

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Город
24 мая 2024  08:05
Автор:
Эндже Гарафиева

Владимир Филатов был назначен начальником Управления здравоохранения Казани. До этого он три года руководил первой детской больницей Казани и был заместителем главного врача в Детской республиканской клинической больнице.

 Фото: Татар-информ

Филатов окончил Казанский государственный медицинский университет и начал свою карьеру в 1993 году санитаром в Городской клинической больнице №6. С 1995 по 1997 год он работал медбратом в приемном покое этой больницы и три года был врачом скорой помощи. В 2000 году он перешел на работу в ДРКБ как врач-нейрохирург и через четыре года стал заместителем главного врача по хирургической помощи.

Напомним, что предыдущий начальник горздрава Владимир Жаворонков теперь руководит Кировским и Московским районами Казани.

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