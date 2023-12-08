Госавтоинспекция Казани напоминает номер телефона для нештатных ситуаций в мороз

В Казани ожидается понижение температуры и аномально холодная погода, напоминает Госавтоинспекция Казани. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы. В условиях низких температур водителям рекомендуют проявлять особую внимательность при управлении автомобилем и, по возможности, воздержаться от поездок из-за морозов.

«Сильные морозы влияют на безопасность дорожного движения. Снежная пыль, туман, выхлопные клубы пара ограничивают видимость, что может стать причиной аварийной ситуации на проезжей части. Водителям транспортных средств необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В сложных метеорологических условиях водители должны выбирать оптимальную скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения», - сообщает Госавтоинспекция Казани.

Запрещается выезжать на дорогу на летних шинах. Особую осторожность следует проявлять при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, перекрестков, а также эстакад, мостов и путепроводов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. По возможности отказаться от поездок за город. В случае, когда поездка необходима, то рекомендуем залить полный бензобак, иметь при себе теплые вещи, теплое питье, зарядить мобильный телефон.

Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оперативное оказание помощи всем участникам дорожного движения. Обращаясь к водителям, призываем оказывать помощь на дороге, быть взаимовежливыми.

В случае нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по телефону: 8(843)533-39-00.