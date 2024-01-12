Госавтоинспекция Казани опубликовала адреса, где можно оформить материалы по ДТП

ГИБДД напоминает водителям о том, что дорожно-транспортное происшествие можно оформить и без участия сотрудников ГИБДД.

В соответствии с пунктом 2.6.1 ПДД РФ, «если в результате ДТП вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств. Водители, причастные к такому ДТП, не обязаны сообщать о случившемся в полицию, и могут оставить место ДТП, если оформление документов может осуществляться без участия уполномоченных на то сотрудников полиции».

Материалы по факту ДТП в Казани можно оформить по следующим адресам:

- ул. Сибирский тракт, д.48 (КАН АВТО) работает круглосуточно;

- ул. Проспект Победы, д.194 (ТТС) работает с 10:00 до 22:00;

- ул. Тэцевская, д.5 работает с 10:00 до 22:00.

На оформление материала по факту ДТП оба участника должны прибыть одновременно.

Так же в упрощенном порядке, самостоятельно, в отсутствии сотрудников Госавтоинспекции участники ДТП могут оформить документы для страховой компании по «европротоколу» в случае, если в результате происшествия произошло столкновение 2-х автомобилей, при этом у каждого из водителей имеется действующий полис ОСАГО, а ущерб не превышает 100 тыс. рублей.