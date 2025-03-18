Госавтоинспекция Казани призывает напомнить детям о ПДД перед каникулами

Госавтоинспекция Казани призывает родителей уделить особое внимание безопасности детей на дорогах в преддверии весенних каникул. За первые два месяца 2025 года в столице Татарстана произошло 13 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых 14 детей получили травмы различной степени тяжести. В связи с этим ведомство напоминает о необходимости контролировать передвижение детей и исключить их нахождение на проезжей части без сопровождения взрослых. Также важно пресекать любые попытки подростков сесть за руль транспортных средств и регулярно напоминать им о правилах безопасного перехода дороги.

С 22 марта у школьников начнутся весенние каникулы, что означает увеличение времени, проведенного на улице и в транспорте. Дети будут чаще посещать развлекательные центры, культурные учреждения, а также навещать родных и друзей. Чтобы предотвратить рост аварийности, сотрудники Госавтоинспекции с 17 марта проводят профилактические беседы и лекции в образовательных учреждениях Казани, рассказывая школьникам о правилах безопасного поведения на дорогах в весенний период.

Особую тревогу у сотрудников ГИБДД вызывают популярные среди подростков средства передвижения, такие как питбайки, мопеды и электрические самокаты. Их количество на дорогах города продолжает расти, однако многие подростки не осознают связанных с этим рисков. В ведомстве подчеркивают, что не все родители учитывают возраст детей, наличие защитной экипировки, а также уровень знаний и навыков вождения в городских условиях. Даже незначительное ДТП может привести к тяжелым последствиям, включая травмы, инвалидность или гибель.

С 17 по 30 марта в Казани проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы», направленное на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Госавтоинспекция призывает родителей и педагогов объединить усилия для обеспечения безопасности детей в этот период.