Госавтоинспекция Казани призывает не покупать детям снегоходы и подобные ТС

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Госавтоинспекция Казани предупреждает родителей о рисках покупки снегоходов, сноубайков и гусеничных скутеров для детей. В своем Телеграм-канале они опубликовали видео инцидента, произошедшего в Красноярском крае, где отец оснастил снегокат своего семилетнего сына электродвигателем мощностью 3800 Вт. Мальчик катался по дороге и был остановлен полицейскими. В результате отец получил штраф в 30 000 рублей и стал объектом проверки органов опеки.

В ведомстве подчеркнули, что управлять таким транспортом можно только с 18 лет и при наличии водительских прав. Госавтоинспекция призывает родителей не приобретать и не передавать своим детям снегоходы, сноубайки, гусеничные скутеры и электросноуборды.