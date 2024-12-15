Госавтоинспекция Казани призывает не покупать детям снегоходы и подобные ТС

news_top_970_100
Республика
15 декабря 2024  10:00

 Фото: © Госавтоинспекция Казани

Госавтоинспекция Казани предупреждает родителей о рисках покупки снегоходов, сноубайков и гусеничных скутеров для детей. В своем Телеграм-канале они опубликовали видео инцидента, произошедшего в Красноярском крае, где отец оснастил снегокат своего семилетнего сына электродвигателем мощностью 3800 Вт. Мальчик катался по дороге и был остановлен полицейскими. В результате отец получил штраф в 30 000 рублей и стал объектом проверки органов опеки.

В ведомстве подчеркнули, что управлять таким транспортом можно только с 18 лет и при наличии водительских прав. Госавтоинспекция призывает родителей не приобретать и не передавать своим детям снегоходы, сноубайки, гусеничные скутеры и электросноуборды.

news_right_column_240_400
Новости
Штрафы за вырубку елей в Набережных Челнах в преддверии Нового года
Мэр Набережных Челнов организует круглосуточную уборку снега в городе
Подготовили новогоднюю программу для людей с ОВЗ в Казани
Искандер Гиниятуллин призвал ускориться с установкой датчиков газа
В Казани провели капремонт в 179 домах за почти 3 млрд рублей
Главная казанская елка у центра семьи «Казан» откроется после 20 декабря
Мэр Набережных Челнов сообщил о двух новых назначениях в городе
Рубль начал укрепляться. Курсы доллара и евро на 16 декабря