Госавтоинспекция РТ проводит профилактические беседы со злостными нарушителями

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Республика
23 июля 2024  15:44
Автор:
Владислав Косолапкин

Сотрудники Госавтоинспекции республики усилили работу с водителями, систематически нарушающими ПДД, сообщили в ведомстве.

С января они провели 43 визита к злостным нарушителям. У каждого из них всего за шесть месяцев набралось свыше 150 нарушений. «Рекорд» одного из водителей составил 288 нарушений с общей суммой штрафов в 244 тысячи рублей. В МВД составили список тех, кто нарушил правила больше 100 раз, чтобы отправить его в местные администрации. В дальнейшем их фамилии планируется предавать огласке через СМИ.

Инспекторы отмечают пользу таких мероприятий: число нарушений у «проблемных» водителей уменьшилось на 40%.

В Госавтоинспекции отмечают, что продолжат профилактическую работу, чтобы сделать дороги республики безопаснее для всех.

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