Госдума рассмотрит ужесточение мер по контролю за бездомными животными

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по экологии и рабочей группе изучить предложения Следственного комитета (СК РФ) по усилению защиты граждан от нападений бездомных собак. Инициатива поступила после обращения главы СК Александра Бастрыкина, который представил конкретные меры на основе анализа уголовных дел.

Почему вопрос актуален?

По данным СК РФ, число жертв нападений бездомных животных стремительно растёт:

2022 год – возбуждено 78 уголовных дел,

2023 год – 185 ,

2024 год – 408.

Программа «Отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск» (ОСВВ) не гарантирует безопасность – после возврата в среду обитания собаки продолжают нападать на людей.

Какие меры предлагает СК?

Запрет на возврат отловленных животных в места прежнего обитания. Усиление контроля за кинологическими клубами, заводчиками и службами отлова. Реформа приютов для безнадзорных животных. Строгие требования к владельцам потенциально опасных пород: обязательное обучение,

лицензирование коммерческого разведения,

запрет на свободный выгул. Обязательный учёт и чипирование домашних животных.

Мнение Володина

Глава Госдумы назвал предложения обоснованными и подчеркнул важность взаимодействия ведомств для эффективного законотворчества:

«Необходимо всесторонне проработать проблему, чтобы найти действенные решения».