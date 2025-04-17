Госдума рассмотрит законопроект о защите прав увольняемых работников

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") внесла законопроект, ужесточающий требования к работодателям при сокращении штата. Согласно инициативе, компания будет обязана в первую очередь предлагать сокращаемому сотруднику вакансии, соответствующие его квалификации, и только при их отсутствии или отказе работника — нижестоящие должности.
Проект предусматривает поправки в статью 81 Трудового кодекса, устанавливающие четкий порядок трудоустройства при сокращении:
-
Приоритет вакансий аналогичного уровня квалификации
-
Возможность предложения нижестоящих должностей только после отказа или отсутствия подходящих позиций
-
Ограничение поиска вакансий границами населенного пункта (вводится понятие "другая местность")
"Эти изменения помогут предотвратить злоупотребления, когда работников формально предлагают неподходящие вакансии в других городах, чтобы избежать выплат при сокращении", — пояснила Авксентьева в своем Telegram-канале.
Законопроект направлен на защиту прав сотрудников и уже размещен в электронной базе Госдумы для рассмотрения, пишет РИА Новости.