Госдума рассмотрит законопроект о защите прав увольняемых работников

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Спецпроекты
17 апреля 2025  09:18

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") внесла законопроект, ужесточающий требования к работодателям при сокращении штата. Согласно инициативе, компания будет обязана в первую очередь предлагать сокращаемому сотруднику вакансии, соответствующие его квалификации, и только при их отсутствии или отказе работника — нижестоящие должности.

Проект предусматривает поправки в статью 81 Трудового кодекса, устанавливающие четкий порядок трудоустройства при сокращении:

  • Приоритет вакансий аналогичного уровня квалификации

  • Возможность предложения нижестоящих должностей только после отказа или отсутствия подходящих позиций

  • Ограничение поиска вакансий границами населенного пункта (вводится понятие "другая местность")

"Эти изменения помогут предотвратить злоупотребления, когда работников формально предлагают неподходящие вакансии в других городах, чтобы избежать выплат при сокращении", — пояснила Авксентьева в своем Telegram-канале.

Законопроект направлен на защиту прав сотрудников и уже размещен в электронной базе Госдумы для рассмотрения, пишет РИА Новости.

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Госдума рассмотрит законопроект о защите прав увольняемых работников