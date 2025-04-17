Госдума рассмотрит законопроект о защите прав увольняемых работников

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") внесла законопроект, ужесточающий требования к работодателям при сокращении штата. Согласно инициативе, компания будет обязана в первую очередь предлагать сокращаемому сотруднику вакансии, соответствующие его квалификации, и только при их отсутствии или отказе работника — нижестоящие должности.

Проект предусматривает поправки в статью 81 Трудового кодекса, устанавливающие четкий порядок трудоустройства при сокращении:

Приоритет вакансий аналогичного уровня квалификации

Возможность предложения нижестоящих должностей только после отказа или отсутствия подходящих позиций

Ограничение поиска вакансий границами населенного пункта (вводится понятие "другая местность")

"Эти изменения помогут предотвратить злоупотребления, когда работников формально предлагают неподходящие вакансии в других городах, чтобы избежать выплат при сокращении", — пояснила Авксентьева в своем Telegram-канале.

Законопроект направлен на защиту прав сотрудников и уже размещен в электронной базе Госдумы для рассмотрения, пишет РИА Новости.