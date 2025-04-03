Госдума смягчила порядок рассмотрения дел о клевете

Нижняя палата парламента поддержала в первом чтении инициативу Верховного суда о переводе дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию частно-публичного обвинения.
Ключевые изменения:
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Дела будут возбуждаться только по заявлению потерпевшего, но прекратить их по примирению сторон будет нельзя
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Пострадавшему придется самостоятельно доказывать факт клеветы и поддерживать обвинение в суде
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Дело прекратят, если истец не явится в суд без уважительной причины
Финансовые последствия:
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При оправдании подсудимого суд может взыскать судебные издержки с заявителя
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При прекращении дела по примирению сторон издержки распределят между сторонами
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В текущей практике (публичное обвинение) издержки оплачивает обвиняемый либо государство