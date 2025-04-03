Госдума смягчила порядок рассмотрения дел о клевете

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3 апреля 2025  17:56

Нижняя палата парламента поддержала в первом чтении инициативу Верховного суда о переводе дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию частно-публичного обвинения.

Ключевые изменения:

  • Дела будут возбуждаться только по заявлению потерпевшего, но прекратить их по примирению сторон будет нельзя

  • Пострадавшему придется самостоятельно доказывать факт клеветы и поддерживать обвинение в суде

  • Дело прекратят, если истец не явится в суд без уважительной причины

Финансовые последствия:

  • При оправдании подсудимого суд может взыскать судебные издержки с заявителя

  • При прекращении дела по примирению сторон издержки распределят между сторонами

  • В текущей практике (публичное обвинение) издержки оплачивает обвиняемый либо государство

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Госдума смягчила порядок рассмотрения дел о клевете
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