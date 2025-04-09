Госдума ужесточила правила безопасности на массовых мероприятиях

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Россия/Мир
9 апреля 2025  17:12

Госдума приняла закон, усиливающий требования к безопасности при проведении зрелищных мероприятий. Теперь организаторы обязаны:

  • Совместно с владельцами площадок обеспечивать общественный порядок в соответствии с правилами, утвержденными правительством РФ

  • Заранее уведомлять региональные власти о теме, месте, дате, времени мероприятия, количестве участников и владельце площадки

  • Проводить мероприятия только на объектах, имеющих необходимую инфраструктуру и техническое оснащение для безопасности

Закон запрещает проведение мероприятий на объектах, не соответствующих требованиям антитеррористической защищенности. Региональные органы власти в сфере культуры обязаны информировать полицию и другие ведомства о планируемых мероприятиях не позднее чем за 10 дней до их проведения.

Новые нормы направлены на предотвращение возможных угроз и обеспечение безопасности участников массовых мероприятий, сообщает РИА Новости.

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