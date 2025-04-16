Госдума ужесточит наказание за подделку госнаград

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, ужесточающий ответственность за изготовление, продажу и покупку знаков, схожих с государственными наградами России, СССР и РСФСР. Документ, внесенный первым зампредом комитета по контролю Дмитрием Гусевым («Справедливая Россия – За правду»), поступит на рассмотрение палаты в среду.

Проект предусматривает штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч, для организаций — до 100 тысяч рублей, с конфискацией знаков. За повторные нарушения может наступить уголовная ответственность.

Инициатива направлена на защиту престижа госнаград, особенно в связи с награждениями участников СВО. Закон не затронет коллекционеров, если они не носят такие знаки. Речь идет о случаях, когда ношение ложных наград создает ложное впечатление о человеке как о ветеране или участнике боевых действий.

Гусев отметил, что подобные «награды» вводят людей в заблуждение, а их ношение обесценивает заслуги настоящих героев, пишет РИА Новости.